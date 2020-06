Actualidade

O maestro José Luís Borges Coelho, um dos representantes do Estado no Conselho de Administração da Casa da Música, anunciou esta noite que renuncia ao cargo, na sequência da polémica relacionada trabalho precário neste equipamento cultural do Porto.

Num comunicado enviado à agência Lusa, um dos dois representantes do Estado no Conselho de Administração da Casa da Música fala em "desacordo solitário com o modo como tem vindo a ser conduzido o processo dos chamados 'precários' da Casa da Música", e refere não ter recebido até hoje "o mais leve sinal da tulela".

"Atendendo ao meu desacordo solitário com o modo como tem vindo a ser conduzido o processo dos chamados 'precários' da Casa da Música (...). Não tendo recebido até à data [18 de junho] o mais leve sinal da tutela, renuncio a partir de hoje ao meu lugar no Conselho de Administração da Casa da Música, em que vinha sendo um dos vice-presidentes", lê-se no comunicado do maestro José Luís Borges Coelho.