Actualidade

A campanha de Donald Trump está a pretender obter um quarto debate com o seu presumível opositor democrático, Joe Biden, invocando a esperada subida da votação por correspondência no próximo inverno, devido à pandemia do novo coronavirus.

O diretor da campanha do candidato republicano, Brad Parscale, e o antigo 'mayor' (autarca) de Nova Iorque, Rudy Giuliani, fizeram o pedido hoje durante um contacto com o copresidente da Comissão dos Debates Presidenciais, uma entidade não partidária, Frank Fahrenkopf.

A pretensão foi descrita por uma pessoa familiar com a conversa, mas que não está autorizada a falar do assunto em termos públicos.