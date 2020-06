Actualidade

O plano de recuperação económica vai procurar consensos sobre as prioridades de investimento, na melhoria as condições de vida da população e na resposta aos desafios de Timor-Leste, disse o primeiro-ministro timorense.

Taur Matan Ruak considerou essencial incrementar os esforços do Governo para que a população possa ter "uma vida longa e saudável", com apostas no "conhecimento, tecnologia e inovação" e na "melhoria do padrão de vida".

O chefe do Governo falava, na quinta-feira, em Díli, na cerimónia de tomada de posse do presidente e membros da Comissão para a Elaboração do Plano de Recuperação Económica que o executivo quer aplicar para mitigar o impacto da pandemia da covid-19 e para retomar o crescimento económico do país.