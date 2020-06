Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, aceitou a demissão do ministro da Unificação, Kim Yeon-chul, na sequência do agravamento da tensão com a Coreia do Norte, foi hoje anunciado.

A decisão, anunciada em conferência de imprensa pelo porta-voz presidencial Kang Min-seok, surgiu dois dias depois de Kim ter posto o cargo à disposição, perante a deterioração das relações entre Seul e Pyongyang, no pior momento em mais de dois anos.

Kang não adiantou pormenores em relação a um possível sucessor no Ministério da Unificação, encarregado das relações com o regime norte-coreano, liderado por Kim Jong-un.