Lisboa

O deputado socialista Pedro Cegonho renuncia a partir de hoje ao seu mandato de presidente da Junta de Campo de Ourique, em Lisboa, cargo em que será substituído por Pedro Costa, filho do primeiro-ministro, António Costa.

Numa carta a que a agência Lusa teve acesso, Pedro Cegonho, ex-presidente da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), salienta que Pedro Miguel Tadeu Costa, atual vogal da Junta de Freguesia, trabalha consigo a tempo inteiro desde 2017.

"Gere os pelouros da higiene urbana, da gestão de serviços e do desporto, tem assegurado a presença da Freguesia na Assembleia Municipal desde 2017, e tem sido responsável pelo relacionamento com a Câmara Municipal, tendo negociado todos os contratos de delegação de competências deste mandato. Está preparado, tem aptidão e capacidade para ser o presidente de Junta de Freguesia, a tempo inteiro, que entendo ser necessário em Campo de Ourique", sustenta Pedro Cegonho em relação ao seu sucessor no cargo.