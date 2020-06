Actualidade

Duas estreias da Companhia Nacional de Bailado, a par de espetáculos de música, teatro e cinema, são propostas da edição deste ano do Festival Ao Largo, que se realiza no Palácio da Ajuda, em Lisboa, segundo a programação hoje anunciada.

O filme "Metropolis", de Fritz Lang, com música ao vivo de Filipe Raposo, a peça "Sopro", de Tiago Rodrigues, com o elenco do Teatro Nacional D. Maria II, a música de Bach a Benjamin Britten, de Mozart e Rossini, a Fauré e Aaron Copland, atravessam o festival, que vai de 10 a 25 de julho.

A abertura vai acontecer com a música de Dmitri Chostakovitch, pela Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP). Nos três últimos dias, o festival mantém a sua tradição, com a entrega do palco à Companhia Nacional de Bailado (CNB) e, desta vez, com a estreia de duas novas coreografias: "algo_ritmo", de Xavier Carmo e Henriett Ventura, com música original de César Viana, e "Symphony of Sorrows", de Miguel Ramalho, sobre a 3.ª Sinfonia, de Henryk Gorecki, a chamada "Sinfonia das Lamentações".