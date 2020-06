Actualidade

A ONU assinala no sábado o Dia Mundial do Refugiado, propondo este ano, marcado pela pandemia da covid-19, dar a conhecer alguns "heróis quotidianos": pessoas refugiadas que estão na linha da frente da resposta à atual crise sanitária.

"Este ano assinalamos o Dia Mundial do Refugiado no meio de dramáticas mudanças sociais", destaca o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) a propósito desta data, que consta no calendário desde 2001.

A data é assinalada dois dias depois de o ACNUR ter divulgado que o número de pessoas forçadas a fugir devido a conflitos, perseguições e outras violências em todo o mundo (refugiados, requerentes de asilo, deslocados internos e apátridas) atingiu em 2019 uma dimensão sem precedentes: 79,5 milhões de pessoas, o que representa mais de 1% da Humanidade.