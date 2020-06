Actualidade

"Kaputt", o clássico da literatura universal do italiano Curzio Malaparte, que descreve em forma de reportagem os horrores políticos do nazismo e do fascismo, equilibrando realidade e fantasia, é reeditado este mês pela Cavalo de Ferro.

Escrito entre 1941 e 1943, e lançado em 1944, "Kaputt" não era publicado em Portugal há 36 anos, desde 1984, quando as Publicações Europa-América o editaram, na coleção Livros de Bolso.

Agora, o grupo editorial 2020, através da chancela Cavalo de Ferro, volta a colocar no mercado este livro "cruel e alegre", nas palavras do próprio autor, numa nova edição revista, com tradução de Amândio César, a partir do original italiano.