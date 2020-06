UE/Cimeira

O presidente do Parlamento Europeu disse hoje aos líderes dos 27 que "os cidadãos, as empresas e as economias da UE precisam de uma resposta imediata" à crise, que não pode ser menos ambiciosa que aquela proposta pela Comissão.

Na habitual intervenção do presidente da assembleia perante os chefes de Estado e de Governo que antecede o início formal dos trabalhos do Conselho Europeu - o de hoje celebra-se ainda por videoconferência devido à covid-19 -, David Sassoli sublinhou a urgência numa resposta que esteja à altura das expectativas dos cidadãos.

"O tempo é um luxo que não podemos permitir-nos. Precisamos de agir com urgência e de forma corajosa, uma vez que os cidadãos, as empresas e as economias da UE precisam de uma resposta imediata. Os nossos cidadãos esperam uma ação vigorosa. Agora é o momento de apresentarmos resultados", sublinhou na sua intervenção na videoconferência, divulgada em Bruxelas.