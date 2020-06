Actualidade

O Conselho Português para os Refugiados (CPR) registou no ano passado 1.716 pedidos de proteção de cidadãos estrangeiros, mais 44% do que em 2018, disse hoje à agência Lusa a presidente deste organismo, Mónica Farinha.

"Este ano, tivemos cerca de 500 pedidos de proteção", acrescentou Mónica Farinha em entrevista à agência Lusa, frisando que estes números têm de ser interpretados em função da pandemia de covid-19 e do fecho de fronteiras, que serviu de bloqueio à entrada de refugiados.

Em vésperas do Dia Mundial do Refugiado, que se assinala no sábado, a presidente do Conselho Português para os Refugiados considerou que os números globais são "muito preocupantes e trágicos".