Um estudo concluiu que as crianças do ensino pré-escolar (até aos cinco anos) passam, em média, mais de uma hora e meia (154 minutos) por dia em frente à televisão e outros dispositivos, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Publicado na revista científica BMC Public Health, o estudo, intitulado "Social inequalities in traditional and emerging screen devices among Portuguese children: a cross-sectional study", foi realizado por uma equipa de investigadores do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS), da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC (FCTUC).

O estudo, refere a UC, teve como objetivo avaliar o tempo de ecrã das crianças portuguesas em diferentes equipamentos eletrónicos - os tradicionais (como a televisão, o computador e as consolas de jogos) e os modernos, incluindo os 'tablets' e os 'smartphones' --, bem como "determinar as diferenças no uso de acordo com o sexo e a idade das crianças e a posição socioeconómica das famílias".