Covid-19

A Alemanha registou nas ultimas 24 horas 770 casos de covid-19, para um total de 188.534, a maior subida desde inicio de junho, mas mantém a taxa de contágio pelo coronavirus responsável pela doenças abaixo de 1, em 0,86.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI) são agora 8.872 as vítimas mortais, um aumento de 16 em relação ao dia anterior. O número de casos considerados curados cresceu 400 para aproximadamente 174.400.

O governo da Renânia do Norte-Vestefália, a segunda região com o maior número de casos (40.156), e a terceira com um registo mais elevado de óbitos (1.660), vai abrir uma investigação para apurar as causas de um novo surto num matadouro que provocou, até ao momento, 750 contágios.