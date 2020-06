Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa adquiriu obras de arte contemporânea de 24 artistas, na maioria portugueses, no valor de 150 mil euros, durante a feira ARCOlisboa 'online', revelou hoje à agência Lusa fonte da autarquia.

Devido às restrições da pandemia da covid-19, a edição deste ano do certame, da qual a câmara de Lisboa é parceira, decorreu numa plataforma digital, com a exibição das obras pelas galerias participantes, e debates entre especialistas do setor.

Contactada pela Lusa sobre eventuais compras no certame, fonte da autarquia indicou que foi decidido "reforçar o apoio ao sector das artes plásticas/arte contemporânea através da aquisição de mais um conjunto de obras de arte".