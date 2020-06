Covid-19

A associação de combate à precariedade Precários Inflexíveis acusou hoje o Instituto de Segurança Social de indeferir com "justificações lacónicas" pedidos de trabalhadores a recibos verdes que requereram apoio extraordinário por redução de atividade devido à pandemia da covid-19.

"Após uma demora inaceitável e incompatível com a urgência de quem sofreu uma perda abrupta de rendimentos, os serviços do ISS começaram finalmente a comunicar, ao longo dos últimos dias, as respostas aos requerimentos para aceder ao apoio nos casos em que o pedido tinha ficado "em análise", refere a associação em comunicado, lamentando que as decisões de indeferimento surgem com "justificações lacónicas", o que "demonstra insensibilidade" face a quem "tem a vida suspensa" pela ausência de qualquer proteção.

E exemplifica: "Os indeferimentos agora comunicados são, em muitos casos, apenas justificados com frases como "Trabalhador Independente não exclusivo", "Qualificação não cumpre os requisitos da medida" ou "Trabalhador não cumpre a condição de acesso ao apoio".