Covid-19

A dívida acumulada do Reino Unido atingiu 1,95 biliões de libras (cerca de 2,16 biliões de euros) em maio, 100,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, a percentagem mais elevada desde 1963, foi hoje anunciado.

Segundo o instituto de estatística britânico (Office for National Statistics, ONS), o Reino Unido atingiu este nível depois do Governo ter contraído um empréstimo de 55,2 mil milhões de libras (61,272 milhões de euros) em maio último, um valor nove vezes superior ao atingido em maio do ano passado e o mais elevado desde 1993.

Isto em resposta às fortes medidas tomadas pelo Governo britânico para ajudar os trabalhadores após a imposição do encerramento no final de março para conter a propagação da pandemia de covid-19 no país.