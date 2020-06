Actualidade

O Tribunal de Coimbra julga na segunda-feira um homem suspeito de burlar pessoas em 'sites' como o OLX com anúncios de Iphone, num processo em que é pedida uma perda a favor do Estado de 175 mil euros.

O homem de 51 anos, aposentado por invalidez e a viver no concelho de Coimbra, é suspeito de ter burlado dez pessoas, a sua maioria no site OLX, com anúncios falsos de venda de telemóveis Iphone usados, e tentado burlar pelo menos mais duas, refere a acusação a que a agência Lusa teve acesso.

Para além dos casos presentes no processo que chega agora ao Tribunal de Coimbra, o Ministério Público (MP) recorda que o arguido já foi condenado em três processos a pena de multa por burla simples em Braga, Leiria e Vila Franca de Xira, contou com a suspensão provisória noutros dois e ainda foi arguido em 11 inquéritos em que houve desistência de queixa na sequência do pagamento do valor apropriado.