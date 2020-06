OE2020

A presidente do Conselho de Finanças Públicas (CFP), Nazaré Costa Cabral, alertou hoje para os "riscos descendentes" apresentados no Orçamento do Estado suplementar, nomeadamente no que diz respeito à subestimação da queda do consumo privado.

A responsável falava hoje num 'webinar' organizado pela sociedade de advogados RFF&Associados, numa altura que o órgão se encontra a preparar o parecer sobre o Orçamento do Estado suplementar, já aprovado na generalidade e atualmente em discussão na especialidade.

"Há um aspeto que nos preocupa que é a questão particularmente de algumas das componentes do Produto Interno Bruto (PIB), em particular o comportamento do consumo privado. No cenário do Governo está estimada uma queda de 4,3% quando estimamos no CFP uma queda de 7,5% do consumo privado", sinalizou.