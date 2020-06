Actualidade

A associação de desenvolvimento local Adices vai apresentar, na terça-feira, o projeto da rede de centros interpretativos à Comissão de Cultura e Comunicação da Assembleia da República e esclarecer que nunca teve intenção de criar um "Museu Salazar".

Na audiência, pedida pela Adices, será apresentado o projeto da rede, constituída por cinco núcleos, distribuídos pelos concelhos de Carregal do Sal, Penacova, Seia, Santa Comba Dão e Tondela.

"Tendo presente a realidade histórica da região, esta associação, em conjugação com outras entidades, tem vindo a trabalhar num projeto agregador do potencial turístico do seu território de intervenção, visando a criação de uma rede de centros interpretativos ligados à história e memória política da primeira República e do Estado Novo", explica.