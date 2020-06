Actualidade

A abertura de concursos internacionais para seleção de mais nove direções de museus e monumentos nacionais, no quadro do novo regime jurídico de autonomia de gestão, é publicada hoje em Diário da República (DR).

Após uma primeira fase, em que foi publicada em DR, a 29 de maio, a abertura de concursos para nove direções, é hoje publicada uma segunda fase, com um novo conjunto de museus e monumentos, restando apenas dois que ficam para 2021.

De acordo com o aviso número 9312-A/2020, são abertos concursos para as direções do Mosteiro de Alcobaça e do Palácio Nacional de Mafra, para a direção conjunta do Museu do Chiado/Museu Nacional de Arte Contemporânea/Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, para os museus nacionais da Música, do Azulejo, dos Coches (e o seu anexo em Vila Viçosa), para a direção conjunta do Museu Nacional de Etnologia e do Museu de Arte Popular, para o Museu Nacional do Teatro e da Dança, e para o Museu Nacional do Traje, em Lisboa.