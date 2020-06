Actualidade

Concertos, instalações artísticas, performances e uma oficina de serigrafia é o que a Galeria Zé dos Bois (ZDB) programou para julho a convite da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

O habitual programa fora de portas da fundação, "Jardim de Verão", é desenhado este ano pela ZDB, tendo em conta as qualidades do jardim da Gulbenkian e olhando a "um tempo marcado pelos desafios à fruição artística", por causa da covid-19.

A programação decorrerá ao longo de três fins de semana de julho, com concertos no anfiteatro ao ar livre, performances no grande auditório e a apresentação de criações artísticas inéditas.