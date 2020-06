Actualidade

A Câmara do Funchal já participou ao Ministério Público a situação do foco de hidrocarbonetos encontrados no subsolo na zona dos Socorridos, disse hoje a autarquia à agência Lusa, frisando que pretende "ir até ao fundo da questão".

"A Câmara Municipal do Funchal informa que já comunicou formalmente ao Ministério Público (MP) o foco de poluição identificado esta semana no subsolo de um terreno recém-adquirido à Empresa de Electricidade da Madeira (EEM)", disse o presidente da autarquia numa resposta escrita enviada à agência Lusa.

Miguel Silva Gouveia salientou que, naquele terreno, adquirido há dois meses por 47 mil euros, "está prevista a construção da Estação Elevatória de Águas Residuais dos Socorridos".