Actualidade

O vice-presidente do Governo da Madeira considerou hoje que o novo ministro das Finanças começou com "o pé esquerdo" o seu relacionamento institucional com a região, rejeitando conceder as moratórias nas prestações do empréstimo do programa de ajustamento.

"O novo ministro das Finanças, João Leão, entrou com o pé esquerdo no relacionamento institucional entre o Governo da República e da Madeira", disse o governante madeirense numa nota de imprensa hoje distribuída no arquipélago.

No documento, o responsável insular argumentou que, "com a mudança de responsável pela pasta das Finanças", a Madeira esperava que, "pelo menos, nesta fase inicial houvesse um relacionamento franco, cordial e institucional".