O ator inglês Ian Holm, que participou nos filmes "Momentos de Glória" e "O Senhor dos Anéis", morreu hoje, em Londres, aos 88 anosa, anunciou o seu agente à imprensa britânica.

"É com muita tristeza [que informamos] que o ator Ian Holm morreu esta manhã, aos 88 anos", disse o seu agente, citado pelo jornal The Guardian. "Holm morreu pacificamente no hospital", acompanhado pela sua família, acrescentou o agente, referindo que a doença do ator estava relacionada Parkinson.

"Charmoso, gentil e ferozmente talentoso, [Holm] fará sentir muito a sua falta", concluiu.