Covid-19

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, considerou hoje fazer sentido a existência de uma figura de coordenação regional como a que foi criada a propósito da covid-19.

"Se é um facto que algumas respostas do Estado, nomeadamente as forças de segurança, GNR, PSP e Proteção Civil, já têm histórico de colaboração e interação regular, outras não têm as mesmas oportunidades de relação e, naturalmente, há ganhos quando essa integração de respostas acontece", disse João Paulo Rebelo à agência Lusa.

O governante é, desde 06 de abril, o coordenador da execução das medidas de combate à pandemia da covid-19 na Região Centro, primeiro na fase do estado de emergência e, atualmente, do estado de calamidade.