Covid-19

O Reino Unido registou mais 173 mortes devido ao novo coronavírus, mais 38 do que no dia anterior, fazendo o total de óbitos durante a pandemia de covid-19 subir para 42.461, informou hoje o ministério da Saúde britânico.

Nas últimas 24 horas foram diagnosticados mais 1.346 infetados entre 169.600 testes efectuados, pelo que o número de casos de contágio aumentou para 301.815 desde o início da pandemia.

Na quinta-feira tinham sido comunicadas 135 mortes e 1.218 novos infetados relativamente à véspera, mas as autoridades desvalorizam as variações diárias porque podem ser influenciadas pela demora no processo administrativo do registo dos óbitos.