Covid-19

A diretora da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), Inês Cordeiro, disse hoje à Lusa existir na instituição um caso de covid-19, numa funcionária que não está em contacto com o público, tendo sido acionado o plano de contingência.

"O público que frequenta a BNP pode continuar a fazê-lo, uma vez que estão implementadas todas as medidas de proteção recomendadas pela Direção-Geral da Saúde, a não ser que as entidades de saúde venham a decidir em contrário", afirmou.

"Foi recebida na quinta-feira à tarde a informação de resultado positivo para covid-19, relativamente a uma funcionária, [que] contacta com outros serviços [que não o público] mas, em regra, brevemente e sobretudo com as chefias, apenas para entregar material", afirmou Inês Cordeiro à Lusa.