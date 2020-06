Actualidade

A Feira do Livro do Porto, que decorre de 28 de agosto a 13 de setembro, vai transportar para a programação a aprendizagem da pandemia da covid-19, dar ênfase à língua portuguesa e estrear as Conversas de Bolso.

Ocupando os jardins do Palácio de Cristal, o certame vai contar com 120 pavilhões e mais de 80 participantes, entre distribuidores, editoras, livreiros, alfarrabistas, entidades públicas ou privadas, adiantou hoje a Câmara Municipal do Porto, em comunicado.

"A partir do mote 'Alegria para o fim do mundo', transcrito da obra de Andreia C. Faria, a programação terá o seu principal enfoque na valorização da língua portuguesa e dos poetas, escritores e artistas, com especial destaque para os que trabalham na ou a partir da cidade" do Porto, referiu.