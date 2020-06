COVID-19

A Câmara da Póvoa de Varzim, no distrito do Porto, vai proibir arrais de S. Pedro na via pública, limitar os horários de estabelecimentos de restauração e interditar a frequência noturna das praias, anunciou hoje a autarquia.

As medidas fazem parte de um extenso plano de segurança, para evitar aglomeração de pessoas e a propagação da covid-19, que a autarquia poveira preparou para os dias 27, 28 e 29 junho, habitualmente dedicados aos festejos de S. Pedro, que costumam trazer a esta cidade balnear nortenha milhares de visitantes.

"A pandemia veio obrigar-nos a parar e a alterar drasticamente os nossos comportamentos individuais em prol de interesses coletivos e de um bem maior: a preservação da saúde de todos nós. Temos que dar o nosso melhor para evitar a tentação dos habituais festejos de rua do S. Pedro", começou por dizer Aires Pereira, presidente da Câmara da Póvoa de Varzim.