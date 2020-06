Actualidade

Os ministérios das Finanças e Cultura autorizaram a repartição por três anos da verba de três milhões de euros (ME) para o Museu da Resistência e da Liberdade, em Peniche, segundo portaria publicada hoje em Diário de Notícias.

Na portaria, os dois ministérios autorizam a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) a efetuar a repartição de encargos para a empreitada de instalação do Museu Nacional da Resistência e Liberdade, na Fortaleza de Peniche, no distrito de Leiria.

A verba de três milhões de euros é repartida pelos anos de 2020 (1,2ME) e 2021 (1,8 ME).