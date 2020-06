Actualidade

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) fechou o ano de 2019 com mais 228 trabalhadores, mas o número de processos disciplinares instaurados a funcionários do fisco recuou 18% face ao ano anterior, para 135.

A taxa de indisciplina é um dos indicadores publicados no Relatório de Atividades da AT, recentemente divulgado, aferida pelo número de processos disciplinares instaurados face ao número total de trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira que, no ano passado, totalizava 11.243 efetivos.

De acordo com o documento aquela taxa de indisciplina foi de 1,5% em 2018 (o valor mais elevado desde 1012), tendo caído para 1,2% no ano passado. Tendo em conta o número de trabalhadores da AT naqueles anos, os processos disciplinares instaurados recuaram de 165 para 135.