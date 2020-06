Covid-19

Loulé, Faro, 19 jun 2020 (Lusa) - O número de infetados com covid-19 relacionados com uma festa ilegal em Lagos subiu para 90, casos que são maioritariamente de residentes no concelho, disse hoje a delegada regional de saúde do Algarve.

Em conferência de imprensa para fazer o balanço dos números da covid-19 no Algarve, Ana Cristina Guerreiro adiantou que "até às 00:00 de ontem [quinta-feira]" havia "76 casos", mas entretanto, o número subiu para 90, sendo ainda aguardados os resultados dos testes feitos hoje.

"Apenas duas [pessoas] se mantêm internadas porque o seu estado de saúde merece alguma atenção", afirmou aquela responsável, , acrescentando que há 345 pessoas em isolamento no domicilio para evitar novas cadeias de transmissão.