Covid-19

O Governo português vai disponibilizar três milhões de euros para apoiar os PALOP e Timor-Leste a combaterem a propagação da covid-19, ao abrigo do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia, hoje apresentado em Lisboa.

Para além dos três milhões de euros, o plano, que tem a duração prevista de um ano, envolve também a disponibilização de material médico e proteção individual, num total de cerca de 800 mil artigos e 95 ações de formação, de acordo com a documentação distribuída aos jornalistas.

"O Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia de covid-19, entre Portugal e os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e TImor-Leste, foi elaborado tendo em conta o atual contexto de pandemia mundial e a determinação do Governo Português em contribuir para os esforços dos seus principais países parceiros no combate à covid-19 e aos seus efeitos", acrescenta-se no texto.