Actualidade

A Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública (iAP), cujo portal foi hoje renovado, já poupou ao Estado mais de 5 mil milhões de euros desde 2017, de acordo com uma estimativa do Governo hoje divulgada.

De acordo com dados do Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, liderado por Alexandra Leitão, "estima-se que a iAP já tenha permitido poupanças superiores 5 mil milhões de euros, tendo também poupado mais de 380 milhões de horas a cidadãos e empresas e 66 milhões de horas aos serviços da Administração Pública".

"Quanto ao impacto ambiental, estima-se que tenham sido neutralizadas mais de 445 milhões de toneladas de carbono e que tenham sido poupadas mais de 70 mil toneladas de emissões de CO2", pode também ler-se num comunicado do ministério hoje enviado às redações.