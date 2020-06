Actualidade

O PSD anunciou hoje algumas alterações formais e de nomes no Conselho Estratégico Nacional (CEN) do partido, que terá um deputado em todas as 15 secções temáticas, e uma primeira reunião presencial em breve.

"O Conselho Estratégico Nacional do PSD vai regressar ao trabalho no terreno, em todo o país, com uma equipa renovada e algumas alterações na sua estrutura organizacional e temática", refere uma nota à imprensa enviada pelo PSD, justificando o adiamento deste "relançamento" que deveria ter acontecido depois do congresso de fevereiro com a pandemia de covid-19.

Tal como já tinha sido aprovado em reunião da Comissão Política Nacional, o economista Joaquim Miranda Sarmento é o novo presidente do CEN, substituindo no cargo David Justino.