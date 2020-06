Covid-19

As freguesias estão com "má saúde financeira" devido ao seu envolvimento no combate à pandemia causada pela covid-19, necessitando do apoio extraordinário do Governo, disse hoje o presidente do conselho diretivo da Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

"As freguesias envolveram-se a 100% na linha da frente no combate à pandemia e têm, neste momento, uma situação financeira que eu considero má. Neste momento, estão com uma má saúde financeira", disse Jorge Veloso à agência Lusa.

O responsável, que falava no final de uma reunião do conselho diretivo da Anafre, que decorreu na Sala António Almeida Santos, no edifício da Câmara Municipal da Guarda, explicou que a situação se deve ao facto de as freguesias se terem envolvido em aquisições e apoios, em ações de desinfeção e em "várias situações para bem da saúde pública e para bem dos cidadãos".