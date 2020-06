Covid-19

Ajezur, Faro, 19 jun 2020 - A Câmara de Aljezur informou hoje que o concelho se mantém sem casos de covid-19, mesmo depois de ter surgido um surto no concelho vizinho de Lagos devido à realização de uma festa ilegal.

Em comunicado publicado no seu 'site', a autarquia esclarece que, desde o início da pandemia e até hoje, "não existe registo ou conhecimento de qualquer pessoas infetada com coronavírus" naquele concelho do distrito de Faro.

O município aproveitou para apelar às pessoas que procurem informações sobre a pandemia junto de fontes oficiais, já que a "excessiva abundância de informações", algumas "falsas e erróneas", aumenta a dificuldade em encontrar "orientações fidedignas".