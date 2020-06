Actualidade

O Conselho do CERN mandatou hoje a direção do laboratório europeu de física de partículas, na Suíça, para estudar a viabilidade de um novo acelerador, um túnel circular de 100 quilómetros, indicou à Lusa o delegado português na organização.

O Conselho do CERN (Organização Europeia para a Investigação Nuclear) reuniu-se hoje remotamente, por causa da pandemia da covid-19, para aprovar a atualização da Estratégia Europeia para a Física de Partículas.

No Conselho do CERN, órgão máximo da organização formado por delegados de 23 Estados-Membros, Portugal está representado pelo presidente do Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP), Mário Pimenta.