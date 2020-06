Actualidade

Um homem de 45 anos foi hoje detido pela Polícia Judiciária (PJ) pela presumível prática de crimes de incêndio florestal no concelho de Tondela, num total de 13 focos entre 29 de maio e quarta-feira.

"O suspeito, presumindo-se com o uso de chama direta, colocou treze focos de incêndio em zona florestal povoada com pinheiro bravo, eucalipto e carvalhos, em misto de zona urbana e florestal, confinante com habitações, com áreas ardidas inferiores a um hectare", adianta um comunicado de imprensa.

Segundo o documento, os incêndios, ocorridos nos dias 29 de maio, 07, 08, 13, 14, 15 e 17 de junho de 2020, numa freguesia do concelho de Tondela, "teriam tido proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção de bombeiros e de meios aéreos".