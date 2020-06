Actualidade

Os acionistas da NOS, reunidos em assembleia-geral, aprovaram hoje a proposta de pagamento de um dividendo bruto de 27,8 cêntimos por ação, que será pago em 03 de julho, anunciou hoje a operadora.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que foi aprovada a aplicação e distribuição do resultado líquido relativo a 2019, o que inclui o "pagamento de um dividendo de 0,278 Euros por ação (relativamente ao número total de ações emitidas), no montante de 143.214.863,64 euros, e transferência para reservas livres, do remanescente do resultado líquido distribuível, o montante de 153.886.479,86 euros".

O dividendo estará a pagamento no dia 03 de julho.