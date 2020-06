Actualidade

O deputado municipal do PS António Monteirinho considerou hoje "escandaloso" o valor de 120 mil euros que a Câmara Municipal da Guarda vai pagar ao diretor executivo da candidatura da cidade a Capital Europeia da Cultura 2027.

António Monteirinho disse hoje, durante a sessão da Assembleia Municipal da Guarda, presidida por Cidália Valbom (PSD), que está preocupado com o "absoluto défice de informação" relativamente à candidatura que considera "um dos projetos estruturantes para a Guarda e para a região".

O socialista disse na sua intervenção que, "no meio do período da pandemia" causada pela covid-19, foi surpreendido com a publicitação do contrato da prestação de serviços do diretor executivo da candidatura, o arquiteto Pedro Gadanho.