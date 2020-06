Actualidade

A realização do dérbi FC Porto-Boavista, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, foi confirmado para terça-feira, em noite de São João, depois de terem sido garantidas todas as condições de segurança, anunciou hoje a Liga.

"A PSP manifestou o seu empenho na implementação de todas as estratégias de segurança necessárias para que o evento decorra dentro da normalidade", lê-se num comunicado do organismo, que teve hoje uma reunião de urgência com responsáveis dos dois clubes, da PSP e da Câmara Municipal do Porto.

Na quarta-feira, as câmaras do Porto e de Vila Nova de Gaia, bem como operadores de transportes e responsáveis das forças de segurança, fizeram uma recomendação ao Governo e à Liga para que o jogo fosse adiado, devido à possibilidade de aparecimento de um foco de contágio da covid-19.