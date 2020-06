Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol anunciou hoje que houve duas mortes nas últimas 24 horas com covid-19, e que na última semana faleceram 40 pessoas, o que leva o total de óbitos desde o início da pandemia para 28.315.

Os serviços sanitários espanhóis também dão conta de 154 novos casos com a doença, elevando para 245.575 o total de infetados desde o início da pandemia.

O relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avança que já passaram pelos hospitais 124.806 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 97.