Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registou 76% dos novos casos de covid-19, concentrando 284 das 375 novas infeções, com o Algarve a apresentar-se como a segunda região do país com mais casos diários.

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos casos reportados nas últimas 24 horas, 76% registaram-se em LVT, região que na quinta-feira tinha concentrado 78% das novas infeções, 84% na quarta-feira, 78,6% na terça-feira e 86,7% na segunda-feira.

No Algarve, onde existe um surto ativo relacionado com uma festa ilegal realizada em Lagos, a percentagem de novas infeções foi de 8,5%.