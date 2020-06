Covid-19

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Évora devem reforçar as medidas de segurança este fim de semana para prevenir casos de covid-19, porque os próximos dias serão "críticos", recomendou hoje a união distrital do setor.

A União Distrital das IPSS (UDIPSS) de Évora realçou, em comunicado, que, "apesar da diminuição do número de casos ativos de covid-19 na generalidade" do país, "o Alentejo, e especificamente o distrito de Évora, parece estar em contraciclo", porque, "nos últimos dias", houve "um aumento do número de pessoas infetadas na região".

O presidente da UDIPSS de Évora, Tiago Abalroado, enviou mesmo uma recomendação aos dirigentes e profissionais das IPSS do distrito para o reforço das medidas de segurança, depois de ser revelado que uma idosa e 12 trabalhadores de um lar em Reguengos de Monsaraz testaram positivo para a covid-19.