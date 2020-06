Actualidade

O segundo Onomatopeia, o festival de literatura infanto-juvenil de Valongo, no Porto, começa no dia 26, com uma programação repartida entre as ruas da cidade e um ecrã digital, com distanciamento social por causa da covid-19.

Este ano o festival, organizado pela autarquia, tem curadoria da escritora Adélia Carvalho e procurou reinventar-se em tempo de pandemia, com o formato mais tradicional do evento, com conversas, oficinas, cinema e atuações, a dar lugar a um programa mais colaborativo e descontraído, lê-se na nota de imprensa.

Entre os dias 26 e 28 de junho, o Onomatopeia propõe 12 horas de atividades, entre as 10:30 e as 22:30, com destaque para as "batalhas entre escritores", com moderador e tendo como ponto de partida uma onomatopeia.