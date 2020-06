Covid-19

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou hoje que a retoma do ciclismo profissional inclui seis provas, arrancando em 05 de julho com uma prova de reabertura em Anadia e terminando com os Nacionais de estrada, em agosto.

Em 05 de julho, o pelotão enfrenta um contrarrelógio individual no centro de alto rendimento de Anadia, em Sangalhos, como parte integrante da Taça de Portugal, antes de duas provas de um dia em Oliveira de Azeméis, o Challenge Memorial Bruno Neves, em 11 e 12.

Mais tarde, de 18 a 20 de julho, decorre o Troféu Joaquim Agostinho, considerado um evento de teste para a Volta a Portugal em bicicleta, que a Direção-Geral da Saúde (DGS) viabilizou hoje, em resposta à Lusa, nas datas previstas, de 29 de julho a 09 de agosto.