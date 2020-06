Actualidade

A atriz Raquel André foi a artista selecionada para a celebração do Dia Europeu do Espectador, a 21 de novembro, uma iniciativa do projeto "Be SpectACTive", anunciou hoje a estrutura Artemrede.

"Raquel André é a artista escolhida para dinamizar a celebração do Dia Europeu do Espectador", lê-se no comunicado do projeto de cooperação cultural, que envolve 17 municípios portugueses.

A 'performer' apresentou, com a Artemrede, a proposta artística vencedora, que resultará num evento, no dia 21 de Novembro, em ambiente digital.