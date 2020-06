Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou hoje que a pandemia de covid-19 está a acelerar e que o mundo está agora "numa fase muito perigosa".

Falando numa conferência de imprensa online a partir da sede da organização, em Genebra, o responsável disse que só na quinta-feira foram comunicados à OMS mais 150.000 novos casos de infeção por covid-19, o valor mais elevado até agora.

Desse total "praticamente dois terços" tiveram origem no continente americano, com muitos casos também no sul da Ásia e no Médio Oriente, explicou.