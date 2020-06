Actualidade

O 37.º Festival de Almada realiza-se de 03 a 26 de julho, com uma edição "quase exclusivamente portuguesa", que estreia três peças nacionais, começando por "Bruscamente no Verão Passado", de Tennessee Williams, encenada por Carlos Avilez.

"Vamos ter três criações de companhias que não puderam estrear os espetáculos durante o período de confinamento", disse à agência Lusa o diretor artístico da Companhia de Teatro de Almada, Rodrigo Francisco, estrutura que organiza o festival.

Segundo o responsável, a primeira estreia acontece logo no dia 03 de julho, no Teatro Municipal Joaquim Benite, com "Bruscamente no Verão Passado", uma peça do dramaturgo norte-americano que denuncia a intolerância relativa à homossexualidade na sociedade dos anos de 1950, encenada pelo diretor do Teatro Experimental de Cascais.