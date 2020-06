Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condecorar o Regimento de Comandos do Exército com a Ordem da Liberdade no dia 29 deste mês, numa cerimónia restrita no Palácio de Belém.

De acordo com uma nota hoje divulgada no portal da Presidência da República na Internet, "conforme já havia anunciado", o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas "vai condecorar com a Ordem da Liberdade o Regimento de Comandos, em cerimónia restrita em Belém, no dia 29 do corrente mês, Dia dos Comandos".

A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da Liberdade.